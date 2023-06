El usuario de una aplicación de citas recibió la propuesta de un extraño juego sexual: "Me pone mucho pensar que alguien me viole (...) como un juego, que me persiga y ataque por sorpresa". El caso fue recordado en un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

El hombre accedió a participar en el juego y la mujer terminó denunciándolo por un intento de violación. "Esa conversación existe con ese acuerdo, el simular una agresión sexual". Indicó a los reporteros del programa Silvia Barrera, inspectora de la Policía Nacional.

Sin embargo, la víctima no había mantenido ninguna conversación. Fue una expareja, detenido posteriormente en Valladolid, quien se hizo pasar por ella. Al localizarlo, la Policía encontró imágenes íntimas de la mujer con las éste creó el perfil falso. Puedes conocer todos los detalles consultando el vídeo ubicado sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.