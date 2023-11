Equipo de Investigación abordó en el año 2019 el fenómeno de los llamados 'superalimentos'. Algunos de ellos se usan desde tiempos inmemoriales, como el aloe vera, una planta que ya utilizaban los antiguos egipcios, que incluso se referían a ella como 'la planta de la inmortalidad'. De hecho, explicó, ya hay representaciones en cerámica de unos 4.500 años antes de Cristo.

En la época faraónica, según explicó entonces al programa la egiptóloga Carmen Pérez Díe, se empleaba sobre todo con fines medicinales y relacionados con la momificación. De hecho, señalaba, ya hay representaciones en cerámica de unos 4.500 años antes de Cristo. "En medicina, se utilizó fundamentalmente para curar el asma, para curar procesos reumáticos, la consideraron bastante necesaria", detallaba la experta.

Equipo de Investigación entrevistó además a Miriam Cózar, una chef que introdujo este ingrediente en sus platos porque su tía padecía cáncer de páncreas y el médico se lo recomendó para "facilitar la digestión" pero el sabor le resultaba muy amargo.

La chef mostró ante las cámaras el proceso que lleva a cabo para que el aloe no amargue y explicó que "lo podemos utilizar como el que utiliza agua dentro de una receta" y como sustituto de los lácteos o el gluten en salsas y recetas con pan, como el salmorejo. Además, indicó que no hay ningún problema en consumirlo "no superando la cantidad que se recomienda que tomes de aloe vera diaria".

*Desde laSexta.com estamos recuperando algunos de los mejores momentos de Equipo de Investigación. El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa emitido por primera vez en 2019.