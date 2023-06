Manuel González, conocido como 'El loco del chándal', atacó a 16 mujeres y llegó a matar a una de ellas. Los hechos sucedieron en los años 90, en Barcelona. Equipo de Investigación abordó el caso en un programa estrenado en 2020 que laSexta ha reemitido este domingo.

El programa mostró las dolorosas declaraciones de dos de sus víctimas en sede judicial. "Vino corriendo por detrás y noté que me pinchaba -en la zona genital, sentí mucho dolor, me giré y le di golpes con la carpeta", relató una joven, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Me cogió por el hombro, acercó la mano a mi cuello y me pinchó abajo, en el labio (...) me quedé con el punzón clavado y echó a correr", rememoró otra mujer.

La fiscal Rosana Lledó, destacó sobre la declaración de González su "frialdad y distancia, su falta de empatía". "Era airado y no mostró ningún tipo de aflicción por el gravísimo daño causado a varias mujeres", aseguró Lledó, quien relató que algunas de las mujeres sufrieron "lesiones tremendas y secuelas psíquicas y físicas importantes".

"El 30% de sus víctimas sufrieron pérdidas sanguíneas severas", recordó también la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez, quien detalló que algunas de ellas presentaron problemas posteriores "a la hora de orinar, defecar, hay algún caso de esterilidad, e incluso de intervención para hacer una colostomía".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.