En pesto, harina y hasta untable: así es el 'templo' de Madrid en el que todo lleva pistacho

Equipo de Investigación habla con Carlos Suárez, dueño de 'La Pistachería' y agricultor del pistacho. En este vídeo, explica cómo están subiendo los precios de este demandado producto y el crecimiento de su cultivo en España.

Hoy el mundo come pistachos como nunca antes. Ya es el segundo fruto seco más consumido, solo por detrás de la almendra. En España, el pistacho arrasa. En un década, hemos duplicado su consumo hasta alcanzar los nueve millones de kilos.

El pistacho ya no es solo un fruto seco. Se cuela en pizzas, en cafés y hasta en perfumes de alta gama.

El pistacho ya tiene su templo en pleno centro de Madrid. En el vídeo sobre estas líneas, 'Equipo de Investigación' habla con Carlos Suárez, el dueño de 'La Pistachería', una tienda en la que todo tiene pistacho, desde un pesto de pistachos con tomate cherry hasta la harina de pistacho, pasando por una crema 100% pistacho que "hacemos aquí al momento" y "es untable".

Carlos asegura que en su negocio "estamos conteniendo bastante los precios", si bien a ellos les han subido los de la materia prima: "Si al agricultor se le ha comprado en torno a 6 euros, el pistacho va a estar vendido en torno a 9", comenta.

Carlos también explica que es ingeniero agrónomo y agricultor de pistachos. Tiene plantaciones en el Carpio de Tajo, en Toledo y en la provincia de Cáceres que empezó a cultivar en 2013. Entonces, señala, "a lo mejor estábamos cercando a las 20.000 hectáreas". Ahora, "estamos rozando las 80 y pico mil, 90.000 hectáreas", de las que produce "un 10% de lo cultivado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La fiebre por el pistacho' en Atresplayer.