Personas escondidas en armarios o empresarios que huyen: las situaciones más surrealistas vividas por un inspector de Trabajo en hostelería

La labor de un inspector de Trabajo ante el reto de acudir a un local de hostelería puede no ser fácil. Así lo relataba José Manuel Amate a Equipo de Investigación en 2022. El inspector no dudaba en desgranar las situaciones más surrealistas vividas durante una visita a un local.

"Lo primero que haces es dirigirte a la persona, ver que no haya ningún sitio por donde puede escaparse y ausentarse de la visita", reconoce. Según Amate, son muchos los que tratan de evitar la inspección y la posible apertura de un expediente de las formas más raras. "En alguna visita me he encontrado a dos personas en una armario empotrado pretendiendo que pasáramos de largo y no los viéramos", reconoce.

El inspector no duda en afirmar que estas acciones son un retrato de la realidad en la hostelería. donde muchos de los trabajadores que se encuentran en el local no suelen ser los dueños. "La mayoría son personas que en la mayoría de las ocasiones se encuentran desprotegidos porque no tienen derechos", asevera el inspector.

