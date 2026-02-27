De los Perri a los Capriles: David Placer pone nombre y apellidos a los grandes inversores venezolanos en el mercado inmobiliario español

El periodista David Placer lleva años investigando la llegada de capital venezolano al mercado inmobiliario español. En este vídeo, habla de los principales exponentes del ladrillo venezolano en Madrid.

David Placer es un periodista lleva años analizando el desembarco del capital venezolano en el mercado inmobiliario español. En el vídeo sobre estas líneas, pone nombres y apellidos a los principales exponentes en el negocio del ladrillo venezolano en Madrid.

Uno de ellos es Roberto Perri, miembro de una de las grandes familias constructoras de este país. Placer explica que comenzó con el grupo Sambil, la constructora de los grandes centros comerciales en Venezuela y que también tiene en islas del Caribe.

También está la familia Capriles, que en Venezuela era dueña de medios de comunicación "importantísimos" que, apunta el periodista, "terminan vendiéndoselos a sectores chavistas" bajo "la táctica Pablo Escobar de 'plata o plomo', es decir, 'nos vendes o te cerramos'".

Con el dinero de esos medios, los Capriles se van a España donde empiezan a invertir en viviendas de lujo, principalmente en el barrio de Salamanca. Ahora, señala Placer, "se dirigen a otros sectores emergentes, como las oficinas o viviendas que no son tan de lujo como las que en un principio estaban concentrados en España".

Los Capriles se fijan en zonas clave, como un barrio de clase media a pocos minutos del Bernabéu. Donde antes había viviendas, ahora hay 20 apartamentos turísticos. Muy cerca del antiguo estadio del Atlético de Madrid, la promotora vinculada a la familia Capriles adquiere tres parcelas por 25 millones de euros. Allí, algunos de sus inquilinos hablan de "problemas" y techos que "se deshacen" por culpa del agua.

Desde 2012, la inversión de los Capriles en el ladrillo en España y Portugal se cuenta por cientos de millones de euros. Todo ello, a pesar de que tal y como explica David Placer, "no puedes sacar dinero del país salvo con autorización del régimen". Una norma que, según él, "aplica para la mayoría de los mortales, pero no para las grandes fortunas".

