"Pero si estoy viendo a una persona haciendo mojitos": Equipo de Investigación pilla 'in fraganti' a los mojiteros clandestinos

Equipo de Investigación ha seguido a uno de los mojiteros clandestinos de la Barceloneta hasta el lugar donde hacen las bebidas. "Cagan y mean aquí, siempre me encuentro mierda", dice un vecino.

Equipo de Investigación ha seguido a un mojitero clandestino hasta el 'lugar de origen'. Hasta el sitio donde realizan estas bebidas por más que, a pesar de que les pillan 'in fraganti', traten de negarlo.

En el mismo corazón de la Barceloneta. En unos callejones junto a la playa, llenos de pisos turísticos. "No, no. Cámara no", dicen al programa.

Y niegan que sea allí donde se hace todo a pesar de que les ven haciéndolo: "Pero si acabo de... si estoy viendo a una persona haciendo mojitos y preparándolos con la bandeja".

El lugar lo describe un vecino: "No tienen lavabo. Cagan y mean aquí. Siempre me encuentro mierda aquí y lo veo hacer pis".

