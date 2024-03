La venta en el mercado negro de Rivotril se produce por distintas vías, aunque no siempre es una mafia a gran escala. Un pensionista y un extoxicómano que vende este ansiolítico, contó cómo es esa venta al programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

El hombre, con capucha y gafas, acude a hablar con el programa en un parque de Vallecas. En la entrevista, saca una caja de Rivotril que acaba de adquirir de la farmacia gratis: "No me cuesta nada porque soy pensionista. No tengo ingresos". A él se le recetó este medicamento porque tiene ansiedad, pero también por su pasado: "He sido toxicómano. He tomado metadona y gracias a Dios o gracias a mi valor ya no tomo metadona ni tomo drogas ni nada de nada, pero tengo mucha ansiedad".

Los efectos, añade, del fármaco le relajan, pero prefiere venderlo: "Prefiero meter unas cuantas cosas en la nevera y calmarme con el trankimazin". Preguntado por cómo hace la transacción, asegura que él llama a los 10 o 15 contactos que tiene y van corriendo a por él. Y se ríe al ser preguntado si son muchos los que están dispuestos a comprarlo.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.