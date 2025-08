Luis Eduardo Figueroa, denunciado por estafar en sus reformas: "Podría haberme ido a Francia y sigo aquí"

En 2022, Equipo de Investigación decidió seguir a algunos reformistas de los que se publicitan en la calle o en Internet. Es el caso de Luis Eduardo Figueroa, un reformista que publicitaba sus reformas a través de vídeos en Internet y que muchas familias habían denunciado por estafa. Y es que los propietarios de las viviendas aseguraban que el hombre les había dejado la reforma a medias y se había ido con el dinero.

Luis Eduardo acabó siendo detenido e imputado por simulación de delito y delito de estafa. "Él niega los hechos, dice que no ha hecho nada y que está muy tranquilo", explicó a Equipo de Investigación el jefe del equipo de la Policía judicial, que detalló que, en ese momento, la investigación seguía "abierta": "No descartamos más detenciones". Además, el policía explicó que al reformista se le imputan dos delitos de "simulación de delitos y delitos de estafa".

Equipo de Investigación investigó las redes sociales de Luis Eduardo y descubrió que el reformista seguía en activo con un cartel con un teléfono. El equipo lo localiza en Terrassa, a 700 kilómetros, haciendo la reforma que muestra en sus redes sociales.

Al preguntar al reformista por las familias en Murcia que le reclamaban por haber dejado a medias las obras de sus casas, Luis Eduardo negaba las acusaciones y aseguraba que habían sido ellos los que no le "habían dejado terminarlas". "No se culminaron porque yo estaba en Holanda, no las dejé sin terminar, sino que no nos dejaron terminarlas", aseguró el reformista, que continuó excusándose: "Si tú estás en mitad de la obra y te dicen que me retire, que no querían que estuviera ahí... yo no abandoné la obra".

"Tengo los whatsapp pidiendo que me dejaran terminarla", destacó Luis Eduardo en el vídeo, donde la reportera le pidió que los enseñara. Algo a lo que el reformista se negó y le pidió que hablara con su abogada: "Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, yo no me he ido del país porque para mí lo mas sencillo era coger un coche e irme a Francia". Además, preguntado sobre las obras en las que sigue trabajando, el reformista explicó que no trabaja como empleado, es decir "subcontratado". pero yo ya no trabajo aqui, yo lo que hago es que estoy trabajando como trabajador.

Finalmente, Luis Eduardo terminó la conversación asegurando a la reportera que hablaría con ella cuando llamara a su abogada, sin embargo, tras varias llamadas del programa a la abogada, Luis Eduardo declinó sentarse ante las cámaras.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

