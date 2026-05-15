Tras los pasos del paciente cero del brote de hantavirus: 12.000 kilómetros y 40 días antes de llegar al MV Hondius

¿Por qué es importante? Equipo de Investigación visita el pueblo donde vivía el matrimonio de biólogos holandeses, los primeros en morir por el brote de hantavirus, y recorre su camino por América Latina hasta Ushuaia, donde los expertos apuntan como origen del contagio.

A 4.500 kilómetros del MV Hondius, en un pequeño pueblo de Países Bajos de apenas 3.000 habitantes, vivían Leo y Mirjam, el matrimonio neerlandés fallecido tras viajar en el barco con un brote de hantavirus.

Equipo de Investigación se traslada hasta allí, donde descubre el origen de la esquela que publicó el periódico local. "No sabíamos que había un brote y la familia me pidió discreción con el caso", explican.

Los vecinos les recuerdan como un matrimonio de biólogos que observaban aves. Llevaban allí 20 años y llevaban una vida discreta en el pueblo. A solo nueve kilómetros de su casa, se encuentra un lugar de referencia para los amantes de las aves: uno de los mayores humedales de cría de la grulla de Países Bajos.

12.000 kilómetros y 40 días antes de llegar al Hondius

A pesar de ello, se embarcaron en un largo viaje a la otra punta del mundo. Antes de subir al Hondius, Leo y Mirjam recorren más de 12.000 kilómetros por Sudamérica. Durante más de 40 días en caravana cruzan Argentina, Chile y Uruguay. Siguen rutas remotas, visitan reservas naturales y zonas de alta biodiversidad.

Setenta días antes de morir, la pareja llega a Neuquén, una zona donde ya se han registrado casos de hantavirus de la familia americana, que según el epidemiólogo Oriol Mitjà es "más infrecuente, pero en cambio produce una letalidad más elevada".

Días después, los biólogos neerlandeses cruzan a Chile, pero las autoridades sanitarias descartan que el contagio se produjera allí, según ellos porque los casos reportados no corresponden con el periodo de incubación.

Ushuaia, punto clave

La pareja continúa su ruta hasta la Patagonia argentina, un entorno que las autoridades consideran clave. Allí habita el ratón colilargo, el principal transmisor de la cepa andina del hantavirus.

En esta zona, Epuyén se convierte en 2018 en el epicentro de un brote de hantavirus. Le llaman "el pueblo fantasma" después de un contagio masivo durante una fiesta de cumpleaños. El pueblo quedó aislado y se decretaron cuarentenas obligatorias. De los 34 infectados, once murieron.

Semanas después, la pareja continúa su viaje y dieciséis días antes de la primera muerte llegan a Ushuaia. Allí visitan un vertedero donde conviven aves carroñeras y posibles roedores infectados.

Algunos investigadores apuntan a este lugar como posible origen. En un principio, las autoridades argentinas lo descartan. Aseguran que en Tierra de Fuego no se ha registrado ningún caso de hantavirus desde 1996.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.