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Aislados y sin contacto con la prensa

Equipo de Investigación contacta con la hermana de una española en cuarentena por el brote de hantavirus: "No está incubando absolutamente nada"

Isadora, la hermana de una oceanógrafa valenciana que se encuentra en cuarentena en el Gómez Ulla, explica que se encuentra "bien y tranquila": "Le están haciendo PCRs cada equis tiempo y está dando todo negativo".

Isadora, la hermana de una oceanógrafa valenciana que se encuentra en cuarentena en el Gómez Ulla, explica que se encuentra "bien y tranquila": "Le están haciendo PCRs cada equis tiempo y está dando todo negativo".

En España, la cuarentena es más estricta que en otros países afectados por el brote de hantavirus. Los 14 pasajeros del Hondius trasladados al hospital militar Gómez Ulla permanecen aislados y sin contacto con la prensa.

Se sabe muy poco sobre ellos. Al menos seis pertenecen a una comunidad internacional de expertos en aves y solo han trascendido tres identidades: un ornitólogo gallego, otro pasajero asturiano y una oceanógrafa valenciana.

Ella es la única que sí está contando lo que ocurre. Desde su habitación, documenta su cuarentena y lo comparte en redes sociales.

Equipo de Investigación consigue contactar con Isadora, su hermana, que asegura que ha podido hablar con ella y que está bien, "tranquila dentro de la situación que está viviendo". "No está incubando absolutamente nada. Está bien, le están haciendo PCRs cada equis tiempo y está dando todo negativo", añade.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.

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