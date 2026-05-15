Argentina investiga si el origen del brote de hantavirus del crucero MV Hondius se encuentra en Ushuaia

Fotografía cedida por ANLIS Malbrán que muestra a una persona sosteniendo una bandeja con tubos de laboratorio en Buenos Aires

Los detalles Los investigadores llevarán adelante operativos de captura y relevamiento ambiental de reservorios, así como análisis de roedores, en áreas vinculadas al recorrido de los casos de contagio investigados.

El equipo del Servicio de Biología Molecular investiga el origen del brote de hantavirus en un crucero mediante análisis genómicos en Argentina. Se centran en muestras recientes y comparativas para identificar relaciones epidemiológicas del virus. Un equipo de la ANLIS Malbrán viajará a Ushuaia para capturar reservorios y analizar roedores, transmisores del virus. El Instituto Carlos Malbrán espera resultados en un mes. Ushuaia niega ser el origen del brote, ya que no ha habido casos en 30 años. La cepa Andes solo ha circulado en provincias argentinas y el sur de Chile. Los resultados estarán listos en cuatro semanas.

El equipo del Servicio de Biología Molecular se encuentra investigando el origen del brote de hantavirus entre los pasajeros del crucero mediante el análisis de secuencias genómicas obtenidas en distintos puntos de Argentina.

Según las fuentes consultadas por EFE, este trabajo se centra especialmente en muestras recientes, aunque también incluye el estudio comparativo de muestras obtenidas previamente, con el objetivo de identificar posibles relaciones epidemiológicas y caracterizar el comportamiento del virus circulante.

En paralelo, se ultiman aspectos técnicos para que en los próximos días un equipo de la ANLIS Malbrán viaje a la ciudad de Ushuaia, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, de donde zarpó el Hondius el 1 de abril.

En Ushuaia, los investigadores llevarán adelante operativos de captura y relevamiento ambiental de reservorios, así como análisis de roedores -animal que transmite el hantavirus- en áreas vinculadas al recorrido de los casos de contagio investigados.

"Estas tareas buscan detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales y aportar información clave para la investigación epidemiológica del brote", señalaron las fuentes.

La misión del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires espera obtener resultados en un mes, según las autoridades sanitarias locales. La ciudad de Ushuaia niega desde que comenzó el brote que fuera el origen del foco, puesto que se consideraba que no ha habido casos de hantavirus, que es una enfermedad de declaración obligatoria, desde hace 30 años.

Los dos primeros fallecidos por el brote de hantavirus en el crucero -una pareja de turistas neerlandeses- llegaron a Argentina a finales de noviembre pasado y recorrieron en auto gran parte del país, Chile y Uruguay antes de tomar el barco en Ushuaia.

La variante de la cepa Andes detectada en el brote del Hondius solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile.

En la zona austral de Argentina y de Chile el roedor reservorio del virus de la cepa Andes es el ratón "colilargo". De esta forma, ahora van a rastrear si hay roedores portadores de hantavirus, que pudieran haber originado el brote en el buque Hondius.

Biólogos del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires, según recoge AFP, trabajarán en el terreno junto a expertos de la provincia de Tierra del Fuego para la toma de muestras y su posterior envío a laboratorio, tarea que demandará varios días.

A partir de ese momento, se estima que los resultados estarán listos en "unas cuatro semanas", según explicado el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina. Aún no se ha determinado el momento ni el lugar del primer contagio de los pasajeros del barco.

"No ha variado mucho la situación epidemiológica de la zona, no hemos tenido casos y ya han pasado 45 días desde que zarpó la embarcación", ha dicho Petrina.

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