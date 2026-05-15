"¿Por qué no usas el cerebro que Alá te ha dado?": los comentarios contra un pasajero del Hondius que fue a una boda tras salir del barco

Ruhi Çenet es uno de los pasajeros del Hondius que abandonaron el barco sin ningún tipo de control. El mismo día que la OMS identificaba el brote del barco como hantavirus, él estaba asistiendo a una boda en Turquía.

El 3 de mayo, el mismo día en que la OMS identifica el brote como hantavirus, en Estambul se celebra una boda con cientos de invitados.

Los novios posan orgullosos, muestran los billetes con los que les han obsequiado y, a su lado, la madre de la novia posa feliz. Pero, esa misma noche una imagen desata la alarma.

Entre los invitados hay un pasajero del Hondius, Ruhi Çenet, que había vuelto a casa desde Johannesburgo. Durante el viaje grababa al capitán comunicando la muerte del primer pasajero, pero tras la boda las críticas se multiplican.

"Una cosa es atrapar un virus, pero propagarlo es otra cosa", "¿Por qué no estás usando el cerebro que Alá te ha dado?" o "¿Elegiste traer el virus a Turquía?", son algunos de los comentarios que recibe.

En su última publicación, Ruhi intenta justificarse. Asegura que aquel día no sabía que había estado en contacto con el virus y que desde entonces guarda cuarentena, pero su aislamiento comienza nueve días después del contacto. Es uno de los pasajeros que abandonaron el barco sin ningún tipo de control.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.