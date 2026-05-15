El hospital de Nebraska donde están aislados los pasajeros del Hondius de EEUU: "Es como un hotel donde están siendo observados"

"Tienen equipos de ejercicio, wifi y videollamadas para comunicarse con sus amigos, además de libros para leer", afirma un doctor del UNMC Nebraska Medicine, que sin embargo no pone fecha al fin de la cuarentena de los pasajeros de EEUU que llegaron del crucero con hantavirus.

En el hospital UNMC Nebraska Medicine de Estados Unidos hay 16 pasajeros que, como los españoles del crucero con un brote de hantavirus, guardarán cuarentena durante unas semanas.

Equipo de Investigación ha podido hablar con H. Dele Davies, rector del centro médico, que explica que los pasajeros "están en un lugar parecido a un hotel donde pueden realizar actividades diarias normales".

"Tienen equipos de ejercicio, wifi y videollamadas para comunicarse con sus amigos, además de libros para leer. Así que realmente es como un hotel donde están siendo observados", afirma el responsable.

Davies afirma que, de momento, "solo hay un paciente que está aislado, porque dio positivo en un análisis de sangre". Por lo demás, confirma que "el resto está bien, así que ahora mismo no está recibiendo ningún tipo de tratamiento".

Sin embargo, no marca un tiempo para poner fin a la cuarentena: "No sabemos exactamente cuánto tiempo estarán con nosotros, si pasarán esos 42 días completos con nosotros o en otro lugar, quizá más cerca de sus casas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.