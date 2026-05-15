Habla un chico que viajó a bordo del MV Hondius: "Estás ahí encerrado con tu pequeño grupo de 100 pasajeros"

Rama Jutglar hizo la misma ruta del MV Hondius el año pasado. Explica a Equipo de Investigación cómo era el barco donde ha habido un brote de hantavirus: "Comparado con los cruceros que estamos acostumbrados, es muy pequeño".

Hace solo un año, el viaje del MV Hondius era una aventura. Nadie imaginaba lo que iba a pasar en este barco meses después por el brote de hantavirus.

Equipo de Investigación habla con Rama Jutglar, un hombre que viajó a bordo de este crucero entre marzo y abril del año pasado. En su canal de Youtube hace vídeos de viajes y se ha especializado en lugares remotos, curiosos o extremos.

"La gente coge ese barco por el sitio al que va" afirma Rama, que explica que llaman al Hondius "barco de expedición" porque "está preparado para climas y regiones polares, árticas y antárticas". "Comparado con los cruceros que todos estamos acostumbrados, es muy pequeño", afirma.

El MV Hondius está diseñado para navegar en zonas donde casi ningún otro barco puede llegar. Un viaje a lugares remotos que no está al alcance de cualquiera.

El que fuera pasajero cuenta que el barco "es cómodo porque es moderno, pero no es lujoso". También detalla que tiene un salón, zona de estar y un "restaurante para todo el mundo". Allí "la vida se hacía en las zonas comunes" y se solía estar "muy cerca de la gente". "Es como estar en un universo paralelo. Estás ahí encerrado con tu pequeño grupo de 100 pasajeros", comenta.

La gente que viajaba en el barco, señala Rama, son personas en torno a los 60 años con alto poder adquisitivo, ya que el precio de la expedición Atlantic Odyssey puede costar entre 10.000 y 24.000 euros por pasajero. Muchos de ellos eran aficionados a la fauna, especialmente los pájaros.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.