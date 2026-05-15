Un argentino del Hondius explica por qué está haciendo cuarentena en un hotel de Ámsterdam: "No me iban a mandar un avión para mí solo"

Equipo de Investigación tiene la oportunidad de hablar con un argentino que iba a bordo del barco con un brote de hantavirus. Asegura estar bien en su aislamiento en Ámsterdam y recibiendo asistencia médica.

Mientras en España los pasajeros del MV Hondius afectado por un brote de hantavirus permanecen en cuarentena en el hospital Gómez Ulla, el Ejército británico envía en paracaídas personal sanitario y suministros médicos a la remota isla de Tristán de Acuña,

tras detectarse un posible caso.

La respuesta cambia según el país. En Estados Unidos los pasajeros se encuentran aislados en un hospital de Nebraska, mientras que en Alemania, Bélgica o Países Bajos, los contactos estrechos cumplen la cuarentena en sus casas.

En el caso de un pasajero argentino del Hondius, lo hace en un hotel de Ámsterdam. "Argentina no me iba a mandar un avión por mí solo. Eso lo entendí, porque estaba muy lejos", afirma este hombre, que explica que se tiene que tomar él mismo la temperatura dos veces al día y que recibe visitas de médicos que le preguntan si tiene algún tipo de síntoma.

"Yo me quedo dentro de mi habitación y ellos están fuera", señala el argentino, que cuenta que en el caso de la comida es similar: "La dejan en un banquito afuera, en el pasillo, y yo la tengo que ir a retirar".

Respecto al momento en el que se empezaron a tomar precauciones en el barco, recuerda que fue tras la parada en Santa Elena, "cuando ya se supo que había sido el hantavirus". A partir de entonces empezaron a usar mascarilla, comer por separado y guardar distancia social.

Junto a él, en su hotel también se encuentran aislados filipinos de la tripulación y un guía de Guatemala.

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