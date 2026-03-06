'Pantomima Full' recuerda su parodia sobre el "chungo" mundo de la machosfera: "Es como si la mujer fuera una cosa que puedes hackear"

Equipo de Investigación entrevista a Alberto Casado y Rober Bodegas, 'Pantomima Full', que en este vídeo explica cómo llegaron a los supuestos gurús de la seducción que circulan por las redes y decidieron parodiarlos.

Cuatro millones de visualizaciones tiene un vídeo de 'Pantomima Full' en el que parodia a los supuestos gurús de la seducción que pululan en internet.

Pero esta parodia no surge de la nada. Alberto Casado, miembro del dúo cómico, explica que cuando vieron a estos gurús de las machosfera les pareció un mundo "como muy chungo y parodiable".

Rober Bodegas, la otra mitad de 'Pantomima Full', señala que en este tipo de contenidos en redes es como "si la mujer no es un ser autónomo, sino una cosa que con ciertos trucos la puedes hackear". Además, apuntan que perfiles como los que parodian están por todas partes en las redes: "Cualquiera que se meta en Instagram le va a salir uno de estos", afirman.

La broma de 'Pantomima Full' funciona porque retrata algo real y porque millones de jóvenes ya consumen este mensaje sin ironía. Lo hacen en forma de cursos que ya no solo se imparten de forma online.

