"No vi otra salida": las razones de un español para operarse el estómago en Turquía

Equipo de Investigación viaja a Turquía con Pablo, que ha decidido someterse allí a una intervención de estómago. "Vine a Turquía porque no vi otra salida", confiesa. Así ha sido su experiencia.

A la par que Turquía se ha convertido en la meca de los injertos de pelo, otras muchas intervenciones estéticas se han puesto de moda en este tipo de países, donde todo tiene un coste económico menor. Turquía ya no solo ofrece paquetes para ir a ponerse pelo. El país ha dado un paso más allá e incluso ofrece paquetes para realizarse operaciones de estómago, las más peligrosas.

Pablo decidió viajar al país para quitarse esos kilos de más. Tenía 48 años y pesaba más de 140 kilos, lo que le causaba tensión alta, dolor de rodillas y también de huesos. Una situación que le llevó a desplazarse a Turquía para someterse a una manga gástrica, como contaba Equipo de Investigación en 2023.

Según relataba Pablo entonces, intentó realizar este proceso en España por la Seguridad Social, pero ni siquiera entonces estaba en lista de espera. Además, frente a los 15.000 euros que le costaría esta intervención en la sanidad privada española, en Turquía cuesta "casi cinco veces menos". El preoperatorio lo ha hizo "por correos electrónicos, escaneando toda la documentación".

"Me vine a Turquía porque no vi otra salida y, como yo, un montón de gente", aseguraba Pablo, que insistía: "No es una cosa que la deseo hacer por estética, es por necesidad".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.