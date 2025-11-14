Nueve meses de internamiento, la condena que cumplió la hijastra de Juan Martínez por intentar matar al empresario

Mar, la pareja de Juan, fue condenada a 13 años de prisión por ser "la autora intelectual, con agravante de parentesco". Marlon, pareja de la hijastra y autor material de las puñaladas, a 11; y Antonio David, la expareja de la joven, a nueve.

Casi tres años después del intento de asesinato a Juan Martínez, la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia. El tribunal condenó a los tres acusados por intento de asesinato. A Mar, la pareja del empresario, como autora intelectual. "Se pidieron inicialmente 14 años de prisión por un intento de asesinato sobre Juan y, finalmente, fue condenada a 13, que eran más años que el autor material por concurrir en ella la agravante de parentesco", indica Elvira Argandoña, fiscal del caso.

Marlon, por su parte, está en prisión como autor material de las puñaladas a Juan. La fiscal Elvira Argandoña señala que "él intentó hacer valer en juicio que había sido en legítima defensa, que se defendía de una agresión previa de Juan, pero todos los indicios objetivos decían todo lo contrario". De esta forma, pese a que "inicialmente se formuló la acusación por 14 años por un intento de asesinato, la condena fue de 11 años de prisión".

Antonio David, el exnovio de la hijastra, cumple una condena de nueve años de prisión. "Él fue la persona de confianza, el nexo de unión entre la autora intelectual que estaba lejos, estaba en un municipio de Galicia y el autor material, que fue el que llevó a cabo los hechos directamente en esa finca", explica la fiscal.

Finalmente, el Juzgado de Menores impuso tres años y medio de internamiento a la hijastra de Juan Martínez por intentar matarlo, aunque solo cumplió nueve meses y en la actualidad está en libertad.

