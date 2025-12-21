Gominolas con colorantes que pueden provocar hiperactividad: Equipo de Investigación analiza las chucherías

El programa descubría hasta 15 ingredientes distintos en unas golosinas. Según una tecnóloga de los alimentos, llamaba la atención especialmente los "colorantes azoicos, que tienen efectos nocivos sobre la salud infantil".

El sector de las chucherías tiene un gran entramado empresarial en España, siendo localidad como Molina de Segura, en Murcia, la meca de la fabricación de estos productos alimentarios. En un especial de Equipo de Investigación del pasado mes de abril, el programa analizaba el mundillo de las golosinas y todos sus derivados y no dudaba en llevar algunas de las golosinas a una tecnóloga de alimentos.

Alba Ramírez analizaba así las míticas fresas. El resultado mostraba que estas chuches tienen hasta 15 ingredientes diferentes, entre los que se encuentran "colorantes azoicos, que pueden provocar hiperactividad y algunos efectos nocivos sobre la salud infantil".

"En concreto, estos colorantes están capados por la legislación europea, según el Reglamento 1133/2008, en el cual no se puede añadir más de 50 gramos por cada kilogramo", señalaba la experta.

También analizaba qué contienen las nubes o jamones. Además de llevar gran cantidad de azúcar, "68 gramos por cada 100 gramos de producto", llamaba la atención el origen de su popular color, que se consigue con un colorante "que proviene de la cochinilla, un insecto que da un color rosáceo o rojo en función de la concentración del mismo".

Las nubes no son las únicas. Las cochinillas dan color a la mayoría de alimentos procesados rojos o naranjas, también al carmín.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.