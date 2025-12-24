Ingeniero con 14 años de experiencia en ferias: "Es muy raro que una atracción no se pueda poner en funcionamiento"

laSexata charla con Israel, ingeniero técnico encargado de inspeccionar gran parte de las ferias en Madrid. En este vídeo mostramos cómo realiza una de estas revisiones donde asegura que, aunque trabaja para los propios feriantes, "nunca" ha sentido "presión".

Este programa de Equipo de Investigación, que recupera laSexta, acompañó a Israel, ingeniero con más de 14 años de experiencia y responsable de la supervisión de buena parte de las ferias de la Comunidad de Madrid, durante una de sus jornadas laborales.

En cuestión de minutos revisó la atracción más grande del recinto. En otra inspección, observó que una atracción debía estar cerrada con vallas; el feriante colocó solo una cinta, que un niño podría cruzar fácilmente.

En esta ocasión valoró positivamente la revisión, ya que solo detectó pequeños detalles, como el cambio de ubicación de un grupo electrógeno. Explica que dedica entre 10 y 15 minutos a cada atracción y que la mayor parte de su trabajo son "comprobaciones visuales", porque "las mediciones se realizaron el día anterior".

Los ingenieros que autorizan el funcionamiento de las atracciones son contratados directamente por los feriantes. Israel prefiere no revelar cuánto cobra por cada inspección, pero asegura que en sus 14 años de carrera ha visto muy pocas atracciones que no puedan ponerse en marcha: "Es muy raro que haya una que no funcione".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La ley de la feria' en

atresplayer.com

.