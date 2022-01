Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral y Albert López, fueron condenados a penas de 25 y 20 años de prisión. La sentencia les considera culpables del asesinato de Pedro Rodríguez, pareja de Rosa y miembro del mismo cuerpo policial.

Antes de conocer la resolución judicial, Equipo de Investigación habló con Francisco Pérez, criminólogo sobre el caso, conocido como crimen de la Guardia Urbana, en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

En palabras de este criminólogo, ya existían indicios para que pudieran ser condenados: "El primero de ellos es un famoso selfi que se hace Rosa en el que se le ve con un pañuelo en el cuello en una comida de compañeros. Un testimonio asegura que ella tenía un rasguño y probablemente sea compatible con algún tipo de pelea con Pedro Rodríguez. El segundo indicio se obtiene en el registro del coche de Albert López, los agentes detectan un fuerte olor a gasolina y comprueban que el vehículo ha sido concienzudamente limpiado. Además, en el sumario hay una declaración de una amiga de la familia que explica que una de las hijas de Rosa Peral contó que la noche de autos su madre había aparecido manchada de sangre y que le había visto lavar la ropa con lejía".

Como reflejó Equipo de Investigación, además, Rosa Peral se hizo pasar por su pareja cuando ya estaba muerto. Simuló que él le mandaba mensajes de WhatsApp: "Cosita, no te enfades, sabes que no te quiero contar para no implicarte en mis cosas", escribió.

Ángel Bahamontes, experto en geolocalización, dejó claro que "los repetidores van indicando la ruta del móvil" y afirmó que "es muy básico y muy infantil el protocolo que utilizaron porque dejan un rastro muy claro para que los incriminen".

Por otro lado, Equipo de Investigación recogió cuál fue la sorprendente reacción de Rosa Peral cuando le dijeron que habían encontrado el coche de su pareja con un cadáver. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.