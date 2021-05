A los inversores les interesan el fenómeno en auge de las 'cocinas fantasma' y cuentan con un factor a su favor: en Madrid y Barcelona, las dos ciudades de España en las que más cocinas se han abierto, hay 185.000 locales comerciales cerrados. Los inversores buscan espacios que superen los 500 metros cuadrados. Tal y como puedes ver en el vídeo, parece un negocio redondo. Sin embargo, antes tienen que superar un escollo: conseguir la licencia urbanística.

Hablamos con Carlos Cervera, un ingeniero técnico que ha asesorado a más de 300 empresas en el último año, un 80% de ellas presenta locales que no respetan la normativa. Lo primero que nos llama la atención es que nos cuenta que "a día de hoy, no hay licencias de cocinas fantasma, es decir, no existen este tipo de licencias".

¿Y cómo consiguen entonces los negocios que tienen este tipo de cocinas? Cervera indica en este vídeo que "actualmente las licencias que se utilizan son de obrador industrial o platos preparados con obrador".

Además, el ingeniero explica por qué no existe una licencia específica para las 'cocina fantasma': "No hay porque es un mercado muy nuevo; los modelos de negocio evolucionan cinco veces más rápido que la Administración. Pasó lo mismo con los apartamentos turísticos y otros modelos de negocio que han crecido muy rápido, mientras que la ordenanza ha llegado tarde".