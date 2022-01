Víctor Valdivieso, el televisivo vidente canario conocido como 'El Brujo, declaró ante el juez después de que dos hermanos de Tenerife le acusaran de haberles estafado. El vidente les cobró por sus servicios 60.000 euros. Una sentencia pionera, ratificada por el Supremo, llevó a 'El Brujo' a prisión, donde cumplió una pena de cuatro años.

Lo más indignante de este caso es el método que utilizaba para conseguir dinero de estos clientes. Les llegó a amenazar con que había visto que iban a tener accidentes de tráfico, e incluso con la muerte de un familiar: "El primer día que fui me dijo que iba a tener un accidente en coche y me puse muy nerviosa y le di 600 euros (para evitarlo). A los dos días me dijo otra vez que iba a tener un accidente", denunció ante el juez la víctima de estafa.

Incluso el vidente llegó a decir que había visto que iba a morir un familiar de los hermanos: "El día 24 de diciembre estaba muy nerviosa porque me dijo que se me iba morir un familiar y no tuve navidades", aseguró la mujer, a lo que añadió: "Me dijo que a una e mis hermanas le iba a quitar la epilepsia, que le diera dinero que él le quitaba la epilepsia, y que se iba a morir antes del 31 de diciembre; siempre todo estaba relacionado con la muerte y me tenía asustada, embrujada...".

"Cuando fue a ver la finca donde ellos vivían, había una hermana con discapacidad, y él prometió al ver a la hermana que tenía cura. Le dijo que eso lo curaba él con unos rezos y con unos lavados que él practicaba y que tenían mucho efecto. Él se iba inventando en cada sesión problemas que ellos tenían", afirma a Equipo de Investigación Carlos Álvarez, abogado de las víctimas.