Equipo de Investigación logró hablar con Francisco Javier, hermano de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo. Consiguió su testimonio para un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

A pesar de que Francisco Javier está absuelto del delito de encubrimiento, puso una condición antes de empezar a grabar: firmar un contrato que asegurara su privacidad. A pesar de que han pasado más de diez años del crimen, sigue ocultando su rostro y realiza la entrevista con una capucha, e incluso con guantes. "Es obvio que quiero preservar mi intimidad, no quiero ver siquiera la punta de mi nariz, nada", aseguró.

Instantes después, dijo estar motivado para hablar: "Te voy a soltar todo lo que pueda y más".

Francisco Javier sostiene que está distanciado de su hermano y no sabe nada de él sobre su vida en la cárcel: "No sé nada de su vida en prisión, no me interesa".

Además, el hermano de Miguel Carcaño afirma que le ha dado "totalmente" la espalda.

Javier García Marín, alias 'El Cuco', volverá a ser juzgado por mentir al tribunal de la Audiencia de Sevilla durante el proceso por el asesinato de Marta del Castillo. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel a él y a su madre por un delito de falso testimonio. Hace diez años ya fue condenado por encubrimiento del crimen por un juzgado de menores.

Por otro lado, Equipo de Investigación pudo hablar con un excompañero de prisión de Miguel Carcaño, que describe cómo era su día a día en la cárcel y relata su intento de suicidio. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.