La burundanga es una sustancia fantasma porque su rastro permanece poco tiempo en el cuerpo, aunque una mujer ha podido demostrar que existe. Su nombre científico es la 'escopolamina' y lo que hace es anular la voluntad y elimina los recuerdos.

"Superamos los 200 casos en un año. La gran pregunta de las chicas cuando llegan es si les vamos a poder asegurar si han sido drogadas y violadas y la gran tristeza es no podérselo confirmar en algunos de los casos", afirma una sanitaria.

Equipo de Investigación viaja a Colombia, el país donde la burundanga se ha convertido en un problema de seguridad nacional. "Aquí no le importa a la gente por robarle un millón de pesos. Es una droga maldita. Muchas personas han muerto cuando han consumido esta droga", afirma un hombre. Y es que en Colombia los ciudadanos tiemblan al oír hablar de la burundanga.

La burundanga se arroja en polvo por sorpresa para que la víctima entregue todo el dinero que se le pide. "Tengo un cobro de 429 euros, otro de 660, otro de 907 y otro de 705. Yo no recuerdo haber firmado nada, ni haber dado la tarjeta", cuenta un hombre a Equipo de Investigación.

Además, tal y como puedes ver en el vídeo, un hombre se pasea por Alicante con una caja y, al arrojar la burundanga que hay en su interior, anula la voluntad de una comerciante y se lleva su dinero: "Me sacó una caja de zapatos que contenía bollería dentro y llevaba polvos por encima. Me los lanzó a la cara y me dejó aturdida en una silla", recuerda la mujer.

Los servicios de emergencia están en alerta porque a la burundanga se han sumado otras 400 sustancias más, conocidas como drogas de sumisión química. Se compran fácilmente por Internet. En 24 horas y por 100 euros se recibe droga de sumisión química con la que se podría violar o robar a diez personas.

*El contenido al que se hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta volvió a emitir este viernes.