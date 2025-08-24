Equipo de Investigación localiza al portero de un edificio cuyos pisos se ofrecían en internet para estafar a turistas: "Es habitual"

Un reportaje de Equipo de Investigación en 2018 destapaba que los clientes que confiaron en este tipo de webs fraudulentas acudieron a un edificio en el que no existía ningún apartamento con piscina, vistas al mar y con varias habitaciones.

Benidorm es una de las zonas costeras donde se han descubierto estafas vacacionales en los últimos años. Entre las numerosas páginas web que ofrecían apartamentos con características de lo más atractivas, se encontraba 'Vacaciones Estrella'.

Por su parte, un reportaje de Equipo de Investigación en 2018 destapaba que los clientes que confiaron en este tipo de webs fraudulentas acudieron a un edificio en el que no existía el apartamento como tal.

Cuando los turistas llegaban ilusionados esperando un piso de 100 metros cuadrados, piscina y vistas al mar, el portero del bloque aseguraba que habrían sido víctimas de una estafa.

"Piscina no tenemos y no me suena nada, es una estafa seguro, como tantas otras". Este hombre reveló que era algo "habitual". Muchas familias habían pagado más de 1.000 euros para nada, algunos de ellos "llevaban niños", explicó al programa.

Asimismo, insistió en que en agosto "es muy difícil encontrar otro piso".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

