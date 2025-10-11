El cadáver de Esther López pudo estar en un lugar con humedad antes de aparecer en una cuneta

Aitor Curiel, el médico forense encargado de la autopsia de Esther López, explica los motivos por los que llegó a esta conclusión sobre el crimen en 2022 de la joven de Traspinedo.

El crimen de Esther López, que apareció en 2022 asesinada en una cuneta de Traspinedo (Valladolid) tras llevar un mes en paradero desconocido, ha planteado muchos interrogantes a los investigadores, que aún no han dado con el asesino pese a que hay un principal encausado. En un especial de Equipo de Investigación de 2022, Aitor Curiel, el médico forense encargado de la autopsia de Esther López, desvela algunos detalles curiosos sobre la muerte de la joven de 35 años.

El profesional argumentó que el cadáver de la joven pudo estar en un lugar previo a la cuneta donde finalmente fue hallado. "Es lógico pensar que el cadáver no estuviera ahí siempre, y si hubiera estado en otro lado sería un sitio con mucha humedad como un arroyo, un charco, una piscina", explicó Curiel a los reporteros de Equipo de Investigación. El profesional detalló cuáles son los elementos hallados que se relacionan con la humedad ambiental.

Destacó, además, que según el trabajo de investigación realizado, "la primera posibilidad es que haya sido atropellada porque hay un politraumatismo con lesiones en múltiples localizaciones". Asimismo recordó que la posición del cuerpo indicaría que se produjo "una manipulación del cadáver y de la colocación de los objetos".

Curiel resaltó la existencia de "bastantes" datos e indicios como las rozaduras aparecidas en los botones y botas de la víctima, que podrían ser "propias del arrastre de un atropello, o del traslado del cadáver". Argumentó, por otra parte, que al aparecer pintura azul en el glúteo izquierdo del pantalón de Esther, habría que "buscar coches compatibles con esa pintura". Puedes volver a ver la entrevista completa en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Por otra parte, el programa emitió un llamativo mensaje de Óscar, (la última persona que vio a Esther antes de que desapareciera) a una amiga en común. El hombre le pidió cualquier tipo de información sobre la desaparición de Esther para enviársela él mismo a la Guardia Civil. Puedes escuchar el mensaje de audio en el vídeo que verás a continuación.

