"Revolvían su casa". el inquietante testimonio de una amiga de la tía Isabel sobre Arancha y Luis Lorenzo

Montse Gutiérrez, amiga cercana de Isabel Suárez, ofreció en Equipo de Investigación un testimonio sobre la relación entre la anciana y la pareja formada por su sobrina Arancha Palomino y el actor Luis Lorenzo.

Cuando Luis Lorenzo inició su relación con Arancha Palomino, la tía Isabel comenzó a viajar con frecuencia a Madrid para pasar temporadas con ellos. Según relató Montse Gutiérrez, amiga de Isabel, a Equipo de Investigación, en una de esas visitas Isabel le comentó un episodio que la dejó preocupada.

"Una vez Arancha la acompañó al ambulatorio porque tuvo un accidente y estropeó el coche. Al llegar a casa, Luis se puso tan mal que Isabel le dijo que se lo pagaba. La llevó al banco, sacó el dinero, pero el coche nunca se arregló", desveló Montse.

Además, la amiga también recordó la última vez que vio a Isabel, apenas diez meses antes de su fallecimiento. La anciana regresó sola a Asturias en tren, y su estado la sorprendió: "Vino sin la blusa de abajo, con la chaqueta abotonada, por debajo no podía traer nada porque le faltaba la blusa y, otra vez, los pendientes y la cadena".

Poco después, Arancha y Luis viajaron hasta Asturias para recogerla. Aunque desde su entorno familiar aseguraban que Isabel no quería marcharse con ellos: "Alguna vez no les abrió la puerta, porque me dijo muchas veces que no le podía dar las llaves porque le revolvían toda la casa".

Juicio contra el actor Luis Lorenzo y su mujer por detención ilegal de su tía

En marzo de 2025, la jueza que investiga al actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, por la muerte de la tía abrió juicio oral contra ambos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral de la anciana, así como por estafa agravada y administración desleal al tratar de quedarse con sus bienes, pero no por homicidio, como se investigó al inicio del proceso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este fin de semana.

