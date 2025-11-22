"Decid que trabajáis dos horas": el audio con el que una hostelera intenta esquivar a Inspección

Carlos Muñoz mostró a Equipo de Investigación los mensajes del grupo de WhatsApp del personal, en el que la propietaria del local advertía a los trabajadores de que no debían admitir que hacían más de dos horas diarias, para evitar que la Inspección les abriera un expediente.

La historia de Carlos Muñoz refleja una de las caras más oscuras de la hostelería. Este joven camarero decidió denunciar a su antiguo jefe ante la Inspección de Trabajo tras meses de irregularidades laborales. "Estaba oficialmente contratado por 10 horas semanales, pero echaba unas 40. A final de mes el jefe nos metía en un sótano para pagarnos la cantidad total en un sobre", contó a Equipo de Investigación.

Según relata, este tipo de prácticas son "bastante habituales" en el sector. Muñoz asegura que no recibió su contrato hasta seis meses después de empezar —y solo por insistencia suya—, y que en él figuraba como ayudante de cocina, pese a trabajar como camarero. Cuando comprobó sus días cotizados, descubrió que, tras ocho meses en el empleo, apenas tenía 15 días registrados, lo que le impidió solicitar el paro.

El joven mostró además a Equipo de Investigación los mensajes del grupo de WhatsApp del personal, en el que la propietaria del local advertía a los trabajadores de que no debían admitir que hacían más de dos horas diarias, para evitar que la Inspección les abriera un expediente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.