Marina Rivers asegura haber recibido "agresiones físicas" y "amenazas de muerte": "He intentado denunciar, pero me archivaron el caso"

La influencer Marina Rivers y la waterpolista Paula Leitón comparten con 'Equipo de Investigación' los mensajes de odio que reciben en sus redes sociales. Además, la influencer explica que el problema es que "muchas veces traspasa la pantalla".

"Eres una ciber prostituta que vive de mover el culo", "Tenemos una gorda en Waterpolo, supongo que es la portera", "Calla, puta", "¿Alguien sabe si flota o se hunde?", son solo algunos de los insultos que han recibido en las redes sociales la influencer Marina Rivers y la waterpolista Paula Leitón.

Pero no solo ellas, porque 8 de cada 10 mujeres jóvenes ha sufrido violencia digital. En el caso de Marina, afirma que recibe al día "mínimo 500, 600" mensajes con insultos, pero que los picos llegan con tuits virales de 2 o 3 millones de personas.

En el caso de Paula, señala que empieza a notar el odio "después del éxito deportivo", tras lograr el oro en los Juegos Olímpicos de París. "Duele porque, al final, la Paula trabaja mucho y está muy orgullosa de su cuerpo, porque realmente es lo que le permitió construir su sueño", apunta la waterpolista.

"Si soy guapa o no, si me follarían o no, esa discusión está todos los días en Twitter", señala la influencer, para la que el verdadero problema de estos mensajes de odio es que "muchas veces me traspasa la pantalla". De hecho, asegura haber sufrido "agresiones físicas, de poner mensajes en el coche, en la universidad".

También ha recibido amenazas de muerte, ella y su familia, y hasta se ha filtrado la dirección de su casa: "He intentado denunciar un par de veces, pero es verdad que cuando al final hay un usuario 35, la Policía me ha dicho muchas veces que es muy complicado", señala la influencer, que asegura que le "archivaron el caso".

