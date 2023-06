Los ladrones georgianos entran en las casas cuando no hay nadie, sin hacer apenas ruido y forzando la cerradura en cuestión de segundos, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Las víctimas de los robos apenas son conscientes de lo ocurrido. "Me robaron oro y dinero. No me estropearon para nada la cerradura. Actuaron muy limpiamente", cuenta una víctima de Sevilla.

"Abrieron la puerta de seguridad sin forzar la cerradura. La cambié por una acorazada y también la abrieron. De nada sirve tener una puerta de acero", destaca otra víctima.

Equipo de Investigación entra en un portal del barrio sevillano de Triana y graba la marca de los ladrones señalando los pisos en los que saben que hay joyas y que estarán vacíos.

Una mujer relata ante las cámaras que a ella también le robaron: "Se han llevado joyas y dinero, alrededor de 50.000 euros en joyas. Me han estado observando las salidas y entradas, los días que salía a una hora determinada... Han aprovechado las horas que estaba fuera. Me han intimidado y han violado mi seguridad".

Hay tantos robos que los vecinos intentan protegerse. "Esta gente roba todos los días, hay alarma social porque es una vulneración de tu intimidad, es lo peor que le puede pasar a una persona", sostiene Alberto Cordovilla, jefe del grupo de robos de la Unidad Central de la Policía Nacional.

La Policía tiene que estudiar los vídeos de decenas de asaltos y da con una grabación clave en la que aparecen los ladrones en acción en el interior de una vivienda. La desvalijan sin que nadie se dé cuenta. Ven la cámara e intentan taparse. Los agentes comprueban que a la salida limpian cada huella para no dejar rastro-

"Ellos saben que la Policía científica intenta revelar las huellas y, en la mayoría de las ocasiones, intentan no dejar rastro de sus actuaciones", añade Cordovilla.

Sin embargo, han dejado pistas, los investigadores consiguen seguirles hasta su escondite a las afueras de la ciudad. En una urbanización con pocos vecinos donde intentaban pasar desapercibidos. La Policía cerca una de las viviendas donde se esconden y unidades de élite caen sobre ellos. Registran toda la casa y detienen a tres hombres.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.