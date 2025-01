La madre de Marta del Castillo relata su reunión con 'El Cuco': "Intenté ablandarle, pero venía con la lección aprendida"

Mientras se encontraba internado en un centro de menores, 'El Cuco' se reunió con los padres de Marta del Castillo. La madre de la joven sevillana recordó ese encuentro en 2022 en una entrevista en Equipo de Investigación.

Ella le mostró una cartera que su hija solía llevar con fotos de todos sus amigos. Según explicó, lo hizo para intentar "ablandarle el corazón". "Ella te consideraba su amigo, así que, por favor, sé amigo de Marta y cuéntanos la verdad", le suplicó.

No obstante, 'El Cuco' se negó a dar datos sobre el paradero del cuerpo de Marta del Castillo. "Yo siempre pensaba que 'El Cuco' era el más vulnerable, porque era el más pequeño, me equivoqué, porque detrás estaba su madre dándole malos consejos. En ese momento se me borró la imagen de ese 'Cuco' débil", reconoció la madre.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022.