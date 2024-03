Equipo de Investigación se traslada hasta un polígono industrial de Dubái para grabar un club de pádel donde alquilar una hora y media de pista cuesta 110 euros. Allí les recibe una granadina, Carmen Rocío Díaz, una de sus monitoras que trabaja para una de las grandes fortunas del país.

"Yo puedo ahorrar perfectamente 3.000 euros al mes, antes me compraba el iPhone a plazos y ahora me lo compro del tirón", comenta en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que en Dubái "no se paga nada" de impuestos y que en su trabajo como coach de pádel "libro solo un día".

"Aquí muchos locales traen su propio driver, sus ayudantes, assistant", comenta Carmen sobre el tipo de clientes que acude a este centro deportivo que tiene alguna diferencia con los de nuestro país: "En España nunca había visto yo un botón en las pistas para llamar al bar y que te traigan lo que quieras", apunta la monitora, que también indica que "aquí, cada vez que la pista se queda libre, aunque sea media hora, están limpiando los cristales". Carmen también muestra la sala de rezo, "que siempre tiene que haber una en todos los clubes. Es obligatorio".