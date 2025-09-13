Lorenzo Caprile, sobre que un vestido de 500 euros cueste 79 en Shein: "Detrás hay una realidad miserable"

"Detrás hay muchas realidades un poquito tristes y un poquito miserables por no usar palabras más fuertes, porque aquí hay mucha mano de obra", afirma Lorenzo Caprile al analizar este producto de Shein.

En 2024, Equipo de Investigación realizó este programa sobre las plataformas online como Shein o Temu y cómo estas hacían la competencia a las tiendas físicas. En este vídeo, Equipo de Investigación habló con Lorenzo Caprile, uno de los diseñadores españoles más conocidos, que analiza un vestido que el programa compró en Shein por 70 euros.

"Lleva dos capas de tul más luego la base lisa más toda la pedrería... ya solo comprarlas en España ya estaríamos muy cerquita de los 70 euros, solo los materiales", explicó el diseñador, que afirmó que estaba "relativamente bien confeccionado". Eso sí, sobre la calidad de las telas, Lorenzo Caprile explicó que, seguramente, era "plástico puro": "No voy a hacer aquí la prueba del mechero porque saldríamos todos ardiendo". Además, el experto explicó que "a la hora de hacer el remate, devolver el forro, lo han pellizcado".

En su análisis, Lorenzo Caprile sentenció que es "milagroso" el precio del vestido: "A mí me parece milagroso que esto cueste 70 €". "En un traje de este estilo en España, estaríamos fácilmente cerca de los 500 o 600 euros", explicó el experto, que afirmó que serían "diez veces más".

Por otro lado, el diseñador de moda explicó en el vídeo el motivo del precio tan bajo del vestido: "Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer". "Detrás hay muchas realidades un poquito tristes y un poquito miserables por no usar palabras más fuertes, porque aquí hay mucha mano de obra", afirmó Caprile, que reflexionó indignado: "Por un lado estamos defendiendo el consumo sostenible, el comercio de proximidad, defender las tiendas del barrio es algo mucho más lógico. Y luego pues estamos todos comprando aquí, pues es muy contradictorio".

