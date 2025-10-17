Equipo de Investigación
Un estudiante desvela los efectos de haber tomado un kebab en mal estado: "Me acabó dando gastroenteritis"
El joven ha relatado a Equipo de Investigación que se empezó a sentir mal a las dos o tres horas de haber consumido el kebab y terminó por tener gastroenteritis.
En los últimos años se ha puesto de moda el kebab, que demanda una gran cantidad de carne. En su caso, está certificada y trazable por unos rulos de unos 25 kilos de peso, que da para unas 100 unidades. Es carne procesada con aditivos y conservantes, etiquetada como 'halal'. No obstante, no siempre se conoce si esa carne está en buen estado.
Un estudiante de 24 años ha valorado más de doscientos locales de esta comida, pero reconoce a Equipo de Investigación que no siempre sabe qué tipo de carne está ingiriendo: "Siempre me fijo en que la comida esté buena, eso es lo primordial. Yo lo pedí mixto. Entonces, supongo que pollo y ternera. Fijándome en el kebab, la verdad que no tengo idea ahora mismo esto que sería, si pollo o ternera. No puedo distinguir el sabor, suelo notar más el sabor de la salsa".
En todo este tiempo, prácticamente no ha tenido ningún problema, pero ha confesado a Equipo de Investigación que una vez sí cayó enfermo después de comer un kebab en mal estado: "Hace ya unos nueve meses que fui a un kebab de aquí (Sant Vicent del Raspeig, Alicante) y la verdad que la experiencia fue bastante negativa porque nos acabó dando gastroenteritis".
"A las 2 o 3 horas de haberlo consumido ya estábamos con un dolor de barriga intenso. Al día siguiente seguíamos con mucha pesadez, muy mal la verdad", ha relatado.
