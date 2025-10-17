La explicación de un extrabajador sobre por qué su jefe compraba carne en mal estado para venderla: "No había facturas, evadía impuestos"

Un extrabajador de una empresa cárnica en Leganés (Madrid) ha afirmado a Equipo de Investigación los motivos que estaban detrás de que su anterior jefe comprara carne en mal estado.

En una nave en un polígono de Leganés (Madrid) se cortaba carne que nunca debió venderse. Según la investigación realizada por la Guardia Civil, la carne en mal estado, hasta mezclada con productos de la construcción, se distribuyó en Castilla y León, Extremadura, Murcia y, sobre todo, Madrid en una venta por la que el empresario dueño del negocio declaró más de dos millones de euros de facturación.

Equipo de Investigación ha contactado con un extrabajador de la empresa en cuestión, que ha confesado que conocía que se echaba ese producto y los posibles efectos adversos a la salud en el caso de ingerirlo: "Nosotros obedecíamos las órdenes de él, solo le importaba el dinero. Ganar, ganar y ganar dinero".

Además, ha justificado el motivo por el que su jefe compraba esa carne cuando ya estaba en mal estado, un producto que ha acabado siendo consumido por muchísimas personas: "Esa carne la traían de Italia y de Francia y llega en un estado ya casi de descomposición; Primero que todo porque no había facturas, evadían impuestos"

Como recoge la investigación, la carne llegó a mercados municipales, supermercados y carnicerías de barrio. Eso sí, muchas de ellas cesaron las compras nada más ver el producto que recibían. La consejería de Sanidad de Madrid, por su parte, inmovilizó 11 toneladas de carne y ordenó el cierre de la nave.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.