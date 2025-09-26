Un laboratorio manchego, a la caza el pistacho perfecto: así es su método con el que ya han prosperado siete variedades

Equipo de Investigación visita Ciudad Real, donde se plantaron los primeros pistachos españoles. Allí habla con Julián, un ingeniero que recuerda cómo llegó el pistacho a España y los avances de su laboratorio en busca del fruto perfecto.

Equipo de Investigación se traslada hasta Ciudad Real, la cuna del pistacho español. Allí, en 1985 empezaron a introducir el cultivo del pistacho en lo que hoy es el centro experimental agrario de 'El Chaparrillo'.

Julián Guerrero, un ingeniero, decidió apostar por este fruto seco: "Veíamos que resisten bien ese estrés hídrico que el interior peninsular ibérico tiene, esa falta de agua, necesita mucho calor para madurar, que lo teníamos, y aguanta muy bien el frío en invierno", explica en el vídeo sobre estas líneas.

Julián recuerda que viajaron hasta el origen del pistacho, Irán, donde nació su cultivo. Sin embargo, cuenta que "de Irán está prohibido sacar material vegetal".

De este modo, los primeros pistachos que se cultivaron en España nacieron de dos esquejes que llegaron de Estados Unidos y Turquía. Julián apunta que, como otros frutales, el pistacho se injerta en otro árbol. El elegido aquí fue un árbol conocido en Castilla-La Mancha como cornicabra, "muy cercano a la familia del pistacho".

Con este método, en este centro experimental ya han conseguido que prosperen, en España, siete variedades distintas de pistacho. El objetivo de estos científicos es conseguir el pistacho perfecto, un fruto capaz de garantizar el futuro del cultivo en España.

En este laboratorio analizan su genética, prueban su resistencia y miden el sabor de cada variedad. Rosa Mérida, investigadora, también muestra cómo estudian distintas enfermedades que pueden afectar al pistacho. Además, trabajan para mejorar su color, firmeza o brillo, caracteres que "se valoran bastante a la hora de venderlo".

Además, otro de sus objetivos es crear variedades que acorten su tiempo de producción en el campo.

