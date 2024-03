Una familia ocupó una vivienda de protección oficial en Pinos Puente y la convirtió en una plantación de marihuana. La Guardia Civil incautó 536 plantas de marihuana de la vivienda a raíz de una denuncia por un enganche ilegal de luz, tal como comprobó Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

El propietario permite acceder a su interior al programa junto a la Guardia Civil. En el garaje había un número considerable de plantas y había un sistema de instalación ilegal, pero también había unas 100 o 150 plantas en una habitación.

"Yo no me dedico, si yo es para darle de comer a mis niños, que tengo 20 nietos. Vienen todos aquí a comer, que nadie tiene un duro. Es la primera vez", señala el hombre que vive en dicha casa. "Yo de toda la vida he comido de la ropa", dice, y una mujer añade: "¡Y del campo!". Sin embargo, no dicen para quién están guardando esas plantas "De personas". "¡Usted no nos puede mentar aquí a personas que no conocemos!", dice la mujer enfadada.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2020 que laSexta vuelve a emitir este sábado.