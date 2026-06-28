Las sorprendentes explicaciones de la tía de El Patrón: "Tengo un Porsche Panamera porque cobro tres pagas y a mi marido le dan 504 euros"

La tía de El Patrón aseguró ante las cámaras de Equipo de Investigación que un Porsche Panamera era suyo porque "le gustó y estaba barato". Sin embargo, acabó reconociendo que no tiene carné de conducir y que fue su sobrino quien le pidió poner el coche a su nombre.

Un Porsche Panamera, un Mercedes y varios vehículos de alta gama figuraban entre los bienes intervenidos al clan de Los Piños, una organización presuntamente dedicada al blanqueo de capitales y liderada por Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón'. Según la investigación, los coches no estaban registrados a nombre de los principales miembros de la red, sino de familiares y personas de su entorno en Puerto Serrano (Cádiz).

El caso fue abordado por Equipo de Investigación en un programa emitido en 2022, ahora recuperado por laSexta. Durante el reportaje, agentes de la Guardia Civil explican que esta práctica respondía, presuntamente, a una estrategia para ocultar la verdadera titularidad del patrimonio del clan.

Uno de los casos más llamativos es el de un Porsche Panamera que, sobre el papel, pertenecía a Carmen, tía de El Patrón. La mujer accedió a hablar con el equipo del programa y defendió desde el primer momento que el vehículo era suyo. "Ese coche es mío. Tengo un Porsche Panamera, tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros. Lo vi barato, me gustó y me lo compré", aseguró ante las cámaras.

Sin embargo, su relato comenzó a hacer aguas pocos minutos después. Carmen reconoció que ni siquiera tiene carné de conducir. "Cuando quiero ir a algún sitio, puedo avisar a un amigo de mi marido", explicó, restando importancia a ese detalle.

A medida que avanzaba la conversación, sus explicaciones se volvieron todavía más llamativas. Finalmente admitió que fue su sobrino, El Patrón, quien le pidió poner el coche a su nombre "para la niña" y que ella aceptó hacerlo. También reconoció que fueron sus propios hermanos quienes se encargaron de gestionar la compra del vehículo.

Las declaraciones de la tía del presunto líder del clan terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reportaje, al evidenciar las contradicciones en torno a la propiedad y el uso de uno de los coches de lujo investigados por la Guardia Civil en el marco de la presunta trama de blanqueo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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