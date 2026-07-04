La trastienda de los chiringuitos de El Palmar: caravanas compartidas, sin agua y con luz de un generador

Mientras miles de turistas llenan los chiringuitos de El Palmar cada verano, algunos de sus trabajadores viven en caravanas compartidas con desconocidos, sin agua corriente y con electricidad generada por un motor de gasolina, según muestra Equipo de Investigación.

Mientras miles de turistas llenan cada verano los chiringuitos de la costa, hay una realidad que permanece fuera de su vista. Detrás de las terrazas abarrotadas, la música y el ambiente vacacional, afloran construcciones irregulares, negocios sin licencia, denuncias por explotación laboral y condiciones de vida precarias para parte de quienes sostienen la temporada.

Ese es el punto de partida de 'El Chiringuito', el reportaje de Equipo de Investigación que recorre distintos puntos de Málaga, Cádiz, Alicante y Barcelona para destapar algunas de las irregularidades que, según el programa, se repiten en estos enclaves turísticos. Desde edificaciones levantadas en suelo protegido hasta bebidas preparadas sin control sanitario o una camarera que ha llevado a juicio a un empresario al que acusa de suministrar anabolizantes a sus empleados para soportar jornadas interminables.

En El Palmar, las cámaras se adentran en un descampado situado junto a uno de los chiringuitos más concurridos. Allí, lejos de la imagen que ven los clientes, viven algunos trabajadores durante toda la temporada estival.

"Vivimos aquí en verano. Hay caravanas con camas de matrimonio, individuales... depende. La compartimos entre desconocidos, con compañeros. El año pasado a lo mejor éramos diez", relata una empleada.

Las condiciones, asegura, son muy básicas. "No tenemos agua. El baño es para todos. Hay una casetilla. Un lavabo, lo justo".

La electricidad también es provisional. "Hay un generador ahí. Va con un motor de gasolina", explica.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2026.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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