El deplorable estado de un presunto matadero ilegal: "Hacían convivir a los animales vivos con los muertos"

José Carlos Martínez, comandante del Seprona, ha desvelado a Equipo de Investigación un informe del cuerpo después de haber intervenido en una finca en la que se cree que funcionaba como un matadero ilegal.

La Guardia Civil ha intervenido una finca en la que hay indicios de que existía un matadero ilegal. José Carlos Martínez, comandante del Seprona, explica a Equipo de Investigación lo que los agentes encontraron allí.

"Vemos una mezcla de animales en avanzado estado de desnutrición. Otros, muertos en estado de descomposición. Unas condiciones bastante deplorables, no había ningún tipo de limpieza en la zona. No solo había animales de procedencia ovina y caprina muertos, sino que también encontramos ratas, también muertas. Hacían convivir a los animales vivos con los muertos. En fin, la verdad que bastante sorprendente", comenta el comandante.

Ahora bien, no solo encontraron deplorables estados de salubridad para los animales, sino una serie de herramientas que hace a los investigadores creer que en la finca existía un matadero ilegal: "También nos encontramos diversos utensilios con los cuales estaban procediendo a los sacrificios ilegales: hachas y cuchillos. Muchos de ellos con restos de sangre. Nos encontramos una mesa improvisada con charco de sangre en el suelo, pieles de animales colgadas para hacer efectos de puertas".

"En ningún momento tenía autorización para proceder al sacrificio de los mismos", sentencia José Carlos Martínez.

