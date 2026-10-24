La otra batalla judicial por la muerte de Maradona: sus hermanas y sus hijos, enfrentados por el control de su marca

Equipo de Investigación sigue la pista a Sattvica, la empresa propietaria de los derechos de explotación de la marca Maradona, así como el litigio entre los hijos y las hermanas del astro argentino por su control.

Más allá de las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, hay otra batalla judicial alrededor del astro argentino: la del control de sus marcas.

Seis años después de su muerte, Maradona sigue siendo el rey, pero los derechos de explotación de su marca están vinculados a una sociedad: Sattvica. "Yo creo que mi papá se murió sin saber que las marcas no eran suyas", afirma su hija, Giannina Maradona.

Para entender cómo ocurrió, Equipo de Investigación sigue el rastro de esta sociedad que constituyen Matías Morla, el abogado de Maradona, y Maximiliano Pomargo, su secretario. Diego Mayol, abogado de las hijas de Maradona, señala que esta sociedad "no tiene actividad durante cinco años, hasta la muerte de Maradona".

Después, apunta, "Morla transfiere las acciones a las hermanas y renuncia a su cargo de presidente". Según Morla, el propio Maradona le dijo que esas acciones eran para sus hermanas, pero tal y como indica Mayol, "no hay ningún documento que lo respalde".

Los reporteros del programa buscan la versión de las hermanas de Maradona, que prefieren no hablar porque el tema está judicializado.

Los hijos de Maradona reclaman judicialmente el control de esas marcas, ya que, según Jana Maradona, "Morla sigue haciendo negocios alrededor del mundo" con las marcas de su padre. De hecho, según Mayol, "en el último año han firmado contratos por más de un millón de dólares".

La pregunta que sobrevuela es si existe relación entre la muerte de Maradona y el control de sus marcas. El abogado de Giannina se muestra cauto, si bien habla de "acciones que a nosotros nos sugieren y nos inquietan y nos llenan de dudas" y pide que, tras juzgar a los responsables, se ponga en marcha una nueva investigación.

En el juicio por la muerte de Maradona no se ha acreditado una relación con esos intereses económicos. Sin embargo, Jana Maradona espera que todo "salga a la luz" en la muerte de su padre: "Tenía sus temas a tratar, pero de ninguna manera él decidió morirse".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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