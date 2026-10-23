El abogado del hijo de Maradona, tajante sobre sus médicos: "No solo no hicieron nada, sino que impidieron que otros lo ayudaran"

Equipo de Investigación analiza las claves del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que varios miembros del cuerpo médico que le atendía se enfrentan a importantes penas de cárcel.

Tras meses de declaraciones, la Fiscalía presentaba sus conclusiones en el juicio por la muerte de Maradona. Sostiene que varios de los profesionales médicos que le atendían conocían el riesgo que corría y no hicieron lo necesario para evitar su muerte.

Por ello, pide penas de hasta doce años de cárcel a su médico, Leopoldo Luque, de ocho a la psiquiatra Agustina Cosachov o de cuatro al enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni.

Mario Baudry, el abogado de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro argentino, defiende que los médicos de Maradona "sabían que Diego se podía morir" y "no solo no hicieron nada para evitar que se muriera, sino que impidieron que otros lo ayudaran".

También hay controversia sobre las imágenes que muestran a un Maradona muy hinchado en el momento de su muerte. Carlos Díaz, el psicólogo que lo encontró y que se enfrenta a cinco años de prisión, asegura que "ese cuadro tuvo que ver con las insuflaciones que se llevaron adelante en el marco del RCP de un paciente que tenía hecho un bypass gástrico y por ese motivo se produjo esa hinchazón".

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, no está de acuerdo y recuerda que, "durante los días previos, pedían por favor a los médicos que concurran a la casa, porque Diego estaba hinchado, que no se le veían los ojos".

En el juicio también se han escuchado conclusiones médicas contradictorias. Un perito presentado por la defensa de Luque sostiene que la muerte fue repentina e inesperada.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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