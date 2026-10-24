Dolores Fernández defiende el uso de fitosanitarios en la agricultura: "Sin ellos, las pérdidas alcanzarían el 80%"

La científica Dolores Fernández advierte de las consecuencias de prescindir de los productos fitosanitarios en la agricultura intensiva. Según explica, las pérdidas en los cultivos podrían pasar del 40% al 80%, dificultando el abastecimiento mundial de alimentos.

El trabajo de Dolores Fernández consiste en analizar la eficacia de los pesticidas en los cultivos, una labor para la que los agricultores recurren a especialistas. En un programa de Equipo de Investigación de 2021 la científica se muestra contundente sobre su uso: "No concibo la agricultura intensiva sin los fungicidas ni ningún producto fitosanitario".

Fernández compara estos tratamientos agrícolas con la atención médica. A su juicio, recurrir a productos fitosanitarios para combatir las plagas y enfermedades de las plantas es comparable a acudir a un especialista cuando una persona enferma no consigue recuperarse con remedios caseros.

La científica también advierte de las pérdidas que pueden sufrir los cultivos si no se controlan estos problemas. En condiciones normales, las plagas y enfermedades vegetales provocan pérdidas del 40%. Sin embargo, según explica, esta cifra podría aumentar hasta el 80% si no se utilizaran fungicidas ni otros productos fitosanitarios.

Ante este escenario, Fernández plantea una cuestión sobre la capacidad de producción agrícola para responder a las necesidades alimentarias de la población mundial: "¿Cómo vamos a abastecer a la población mundial con estas pérdidas?".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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