La hija de Maradona recuerda las señales de alerta en el último cumpleaños de su padre que su entorno desoyó: "¿No lo ven que no puede caminar?"

Giannina Maradona, hija del astro argentino, recuerda cómo en el 60 cumpleaños de su padre él ni se reconocía y no era capaz de andar. Aún así, su entorno insistió en asistir a un acto de homenaje, algo que el terapeuta del '10' reconoce que "claramente no era conveniente".

El día que Maradona cumple 60 años, Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo en el que entrenó hasta sus últimos días, le prepara un homenaje.

Solo horas antes, Giannina Maradona había visitado a su padre. Ahora cuenta en Equipo de Investigación el episodio que hizo que le saltaran todas las alarmas. "Mi hijo tenía una remera con una imagen de Caniggia y de mi papá en el mundial 94, muy icónica", explica Giannina, que sostiene que al ver la imagen su padre no se reconocía.

Ante esta situación, Giannina cuenta que le ofreció que se fuera con ella. Sin embargo, el entorno del exfutbolista insistía en que tenía que asistir al homenaje. La respuesta de ella fue negarse: "Mi papá no puede ir así a ningún lado, de verdad, no puede ir así a ningún lado, ¿no lo ven que no puede caminar?". Sin embargo, asegura que les sacó la policía "y a mi papá se lo llevaron a la cancha".

Maradona apenas permanece unos minutos sobre el césped. Carlos Díaz, terapeuta de Maradona, asegura al programa que si Maradona decidió ir a ese acto "es una persona capaz". Sin embargo, reconoce que para él "claramente" no era conveniente. Sobre si en algún momento el médico de Maradona, Leopoldo Luque, o su mánager Matías Morla le pidieron consejo, afirma rotundo: "En lo más mínimo".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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