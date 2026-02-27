La irónica gentrificación del barrio de Salamanca: "Están llegando fortunas que superan en muchísimos dígitos al rico madrileño"

Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial', analiza en este vídeo el fenómeno de la llegada de fortunas venezolanas al barrio de Salamanca y cómo esto no sólo afecta a los barrios bien de Madrid, sino a la crisis de la vivienda en general.

En el barrio de Salamanca, el metro cuadrado rebasa los 10.000 euros, pero cuando una propiedad sale al mercado, dura poco. Los agentes inmobiliarios no descansan y cierran operaciones millonarias a diario.

Los vecinos de toda la vida aseguran que por la llegada de millonarios venezolanos está subiendo el precio ya que "si pueden, no compran un piso, es que los compran a pares". Esto, aseguran, ha llegado al punto de que "hay gente que se ha tenido que ir del barrio, viviendo toda la vida".

En apenas diez años, el mapa de la propiedad en el barrio de Salamanca ha cambiado y cada vez más viviendas están en manos de compradores venezolanos.

Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial', destaca la ironía de que en un barrio tan exclusivo como el de Salamanca también haya llegado la gentrificación. "Ahora mismo están llegando fortunas que superan en muchísimos dígitos al rico madrileño tradicional", apunta el periodista, que afirma que esto "está transformando muchísimo los barrios bien de Madrid".

Pero Arancón va más allá y sostiene que "parte de la crisis de vivienda que podemos tener en España, al menos en Madrid, viene precisamente por toda esta inyección de dinero que ha venido de Venezuela, que ha inyectado grandísimas cantidades de dinero al inmobiliario español".

