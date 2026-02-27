Ahora

Fernando Arancón explica por qué los millonarios venezolanos eligen el barrio de Salamanca: "Sabes que no te van a expropiar el edificio que compres"

Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial', analiza en este vídeo el fenómeno de la llegada de venezolanos con alto poder adquisitivo al barrio de Salamanca, donde "se da la paradoja de que coexisten antiguos enemigos".

'Equipo de Investigación' entrevista a Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial', que en el vídeo sobre estas líneas analiza el fenómeno de las grandes fortunas venezolanas que se instalan en España.

El periodista explica que "en el barrio de Salamanca se da la paradoja de que coexisten antiguos enemigos". Por un lado, la élite chavista que "básicamente se benefició de todo el régimen clientelar que montó Chávez y Maduro". Por el otro "la antigua élite, la oligarquía opositora venezolana".

Arancón señala que estos grupos que "eran enemigos irreconciliables hace apenas 20 años, ahora coexisten en España, básicamente gestionando las fortunas y las inversiones que han ido acumulando durante estos años".

Para el director de 'El Orden Mundial', el motivo por el que eligen el barrio de Salamanca para instalarse está en que "España mantiene un marco legal que es muy beneficioso para ellos". "Es muy garantista y muy seguro, porque sabes que no te van a expropiar el edificio que compres", apunta.

El 'boom' de la llegada de millonarios venezolanos se produce entre 2017 y 2019, según Arancón, porque desde la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 "la economía de Venezuela se está deteriorando" y empiezan a faltar productos básicos, lo que hace la situación "completamente insostenible".

A esto habría que sumar la "violencia política enorme", lo que lleva a mucha gente a pensar que "ese país ya no tiene solución y decide "salir de ahí".

