Una empresaria con tres pisos en el barrio de Salamanca asegura que la llegada de venezolanos ha sido "un factor clave" en la subida de precios

"La gente en Latinoamérica está tratando de sacar su capital, de asegurarlo, y qué mejor que en un sitio seguro como el barrio de Salamanca", afirma Alexandra Cracco, una empresaria que se dedica a alquilar pisos en la zona.

El madrileño barrio de Salamanca se ha convertido en el epicentro del desembarco de capital venezolano en la ciudad. 'Equipo de Investigación' habla con Alexandra Cracco, una empresaria que invirtió cuando esta zona aún no había alcanzado los precios récord que registra hoy.

"Cuando yo llegué a España hace 20 años, te encontrabas un venezolano y lo parabas por la calle. Ahorita es totalmente distinto", afirma en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que tiene tres pisos en el barrio de Salamanca que alquila a estudiantes de postgrado o familias pequeñas.

Alexandra considera que la llegada de venezolanos con alto poder adquisitivo ha sido "un factor clave" en la subida de los precios, si bien apunta que "no es el único factor dentro de esta ecuación".

"La gente en Latinoamérica está tratando de sacar su capital, de asegurarlo, y qué mejor que en un sitio seguro como el barrio de Salamanca", afirma la empresaria, que apunta a la "oferta limitada" de este exclusivo barrio como lo que "ha impactado mucho en que el precio de la vivienda se incremente tanto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La pequeña Venezuela' en atresplayer.