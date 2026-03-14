Un inspector de trabajo explota contra los que no respetan los derechos en hostelería: "Son unos sinvergüenzas, unos piratas"

José Antonio Amate explicaba a Equipo de Investigación que en muchas ocasiones los inspectores se ven "atados de pies y manos" para poder actuar ante un fraude laboral en el ámbito de la hostelería.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2022, José Antonio Amate, inspector de trabajo, contó cómo era su trabajo, clave en la lucha contra contra el fraude en hostelería.

Al llegar a un local, Amate explicó que primero que intentaba era hacerse "una composición del lugar": "Por ejemplo, de dónde están las personas que atienden a la mesa y cuántas son". Tras ese vistazo inicial, el experto señaló que solía dirigirse a la cocina, un lugar en el que podría encontrar a las personas con las que la empresa no esté cumpliendo con sus obligaciones legales y para comprobar que no exista ningún sitio por el cual estas personas puedan llegar a escapar y asuntarse de la visita.

En este sentido, el inspector relató que en alguna ocasión ha vivido situaciones sorprendentes como encontrar a dos personas escondidas en el interior de un armario para evitar ser objeto de la inspección. "En la mayoría de las ocasiones, se encuentran desprotegidos, sin derechos", explicó el inspector sobre estas personas.

Además, el experto también habló con el programa sobre los listeros, una figura que se encarga de poner en contacto a hosteleros y trabajadores y que por ello "se queda con un porcentaje del sueldo del camarero". "Tenemos que ponerles nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal", aseguró tajante el inspector, que afirmó que este tipo de personas "no respetan los derechos de otra".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.